Евгений Бабурин: "Противостояние ЦСКА и "Локомотива" можно назвать принципиальным"

Защитник "Локомотива" Евгений Бабурин перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА заявил, что перед подобными матчами дополнительный настрой не нужен. По его мнению, краснодарской команде необходимо сохранять концентрацию в течение всей встречи. Поединок состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– ЦСКА есть ЦСКА, на эту команду даже не надо как-то особо настраиваться, настрой есть по определению, - цитирует пресс-служба клуба Бабурина. - "Локо" и ЦСКА встречались в прошлом году в "Финале четырех" Евролиги, часто встречаются на внутренней арене, так что, наверное, это противостояние уже можно назвать принципиальным. Соперник неплохо выступает в Евролиге, но и наша команда прибавляет от матча к матчу и готова оказать максимальное сопротивление армейцам. Нам нужно показать концентрацию на протяжении всех 40 минут матча, сыграть в свой лучший баскетбол и заставить их ошибаться. Если нам это удастся, то мы можем преподнести сюрприз.