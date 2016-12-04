14:18 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Евгений Бабурин: "Противостояние ЦСКА и "Локомотива" можно назвать принципиальным"

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Защитник "Локомотива" Евгений Бабурин перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА заявил, что перед подобными матчами дополнительный настрой не нужен. По его мнению, краснодарской команде необходимо сохранять концентрацию в течение всей встречи. Поединок состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– ЦСКА есть ЦСКА, на эту команду даже не надо как-то особо настраиваться, настрой есть по определению, - цитирует пресс-служба клуба Бабурина. - "Локо" и ЦСКА встречались в прошлом году в "Финале четырех" Евролиги, часто встречаются на внутренней арене, так что, наверное, это противостояние уже можно назвать принципиальным. Соперник неплохо выступает в Евролиге, но и наша команда прибавляет от матча к матчу и готова оказать максимальное сопротивление армейцам. Нам нужно показать концентрацию на протяжении всех 40 минут матча, сыграть в свой лучший баскетбол и заставить их ошибаться. Если нам это удастся, то мы можем преподнести сюрприз.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6447637.html

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