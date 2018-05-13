Евгений Бабурин: "Локомотив" проиграл "Нижнему Новгороду" из-за плохой игры в защите"

Защитник "Локомотива" Евгений Бабурин прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода" в матче Единой лиги ВТБ со счетом 86:92. По словам Бабурина, его команда, которая в какой-то момент вела "+17", не справилась с игрой в защите.

– Думаю, что тренеры объяснят, почему мы проиграли. Результат плохой, будем смотреть ошибки, разбираться, что-то решать, – цитирует "Р-Спорт" Бабурина. – Первое, что бросается в глаза – проиграли подбор. Ну и не справились в защите. Где-то ошиблись на сменах, сделали глупости. Не разменялись, где нужно – получили "трешку" от соперника. Или, наоборот, менялись, где этого не требовалось.