Эрл Роулэнд: "Химки" не сыграли хорошо, но этого хватило для победы над "Енисеем"

Защитник "Химок" Эрл Роулэнд после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Енисеем" (72:64) выразил удовлетворение результатом встречи, но не игрой команды. Баскетболист также отдал должное сопернику.

– Сейчас "Енисей" играет здорово, тогда как мы не показали своей игры, – приводит официальный сайт "Химок" слова Роулэнда. – Было много неточных бросков, однако нашей защиты хватило, чтобы получишь шанс на победу. В концовке мы выдали удачный отрезок, когда сделали рывок и оторвались от соперника. "Енисей" – талантливая команда, которая имела серию из семи побед подряд, и мы знали, что не стоит ждать легкой победы. Если говорить более глобально, то мы не сыграли хорошо, но тем не менее, этого хватило для победы. Это самое главное. Сегодня у нас не всегда была удачная защита, однако сезон длинный, и каждый матч не может быть идеальным. Мы должны искать разные способы в каждой игре.