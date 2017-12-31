Энтони Гилл рад, что будет встречать Новый год в России. Праздничное видео от "Химок"

Пресс-служба "Химок" опубликовала ролик, в котором форвард команды Энтони Гилл рассказывает о рождественских традициях в Америке и поздравляет болельщиков с Новым годом. Видео снято в торговом центре. В одном из эпизодов баскетболист подходит к Деду Морозу, узнает, что тот говорит по-английски, и обещает привести свою дочь.

"Это мое первое Рождество в России. В Америке мы мечтаем о снегопаде перед праздником. К счастью, в России постоянно идет снег. Я собираюсь отмечать праздники с дочкой, женой и ее родственниками. Много подарков и еды, что может быть лучше! Поздравляю всех болельщиков "Химок" с Новым годом и Рождеством. Надеюсь, грядущий год станет для вас особенным", – сказал Гилл.