"Енисей" подписал контракт с Деанджело Харрисоном

"Енисей" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с американским защитником Деанджело Харрисоном. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

"Деанджело Хиррисон родился 8 августа 1993 года. В NCAA выступал за команду Университета Святого Джона "Рэд Шторм", – говорится в сообщении. – По итогам студенческой карьеры Деанджело до сих пор является рекордсменом своей команды по трехочковых за всю её историю.

Карьеру в Европе начал после драфта 2015 года, на котором не был выбран. Первые два сезона наш новичок провёл за знакомый нам турецкий "Ушак Спортиф".

В прошлом игровом году комбогард (защитник способный выступать как на первой так и на второй позициях) провёл в израильской Премьер-Лиге за команду "Хапоэль Гилбоа". В национальном первенстве Израиля Деанджело вышел на паркет в 31 матче, проводя на площадке в среднем по 30 минут. Его итоговая статистика составила 16 очков, 3 передачи и 1 перехват".