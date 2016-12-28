"Енисей" подписал американца Хиллиарда

"Енисей" подписал контракт с американским форвардом Энтони Хиллиардом, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Нападающий будет выступать под номером 1.

Игрок начинал свою карьеру за команду "Викинги" во втором дивизионе NCAA, после чего отправился в Европу. Хиллиард имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ. В 2014 году он подписал контракт с финским "Байзонсом", а последний сезон провел в "Цмоки-Минск". Дважды признавался игроком недели в этом турнире. За минский клуб набирал 15 очков в среднем, делал семь подборов и две передачи.