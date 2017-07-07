Экс-игрок "Сан-Антонио" перешел в "Зенит"

"Зенит" договорился о заключении контракта с разыгрывающим Николасом Лапровиттолой, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний баскетболист подписал контракт по схеме "1+1".

Аргентинец присоединится к команде во время первых сборов. Большую часть карьеру игрок провел в чемпионатах Бразилии и Аргентины, а также играл за "Летувос Ритас", а минувший сезон провел в "Басконии". Также он принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата НБА в сезоне-16/17 за "Сан-Антонио", в среднем набирая по 3,3 очка и делая по 1,6 передачи за игру.