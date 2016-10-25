Экс-игрок "Бруклина" перешел в "Химки"

Защитник Маркел Браун подписал с "Химками" контракт до конца сезона. В прошлом году американец выступал в НБА за "Бруклин".

– Думаю, Маркел Браун станет для нас выходом в сложившейся ситуации, – приводит официальный сайт "Химок" слова главного тренера команды Душко Ивановича. – Летом я следил за ним и хотел пригласить, и сейчас он как раз свободен. – Американским игрокам иногда бывает тяжело, когда они впервые отправляются в Европу, поэтому Маркелу, возможно, потребуется время для адаптации. Однако это качественный баскетболист, который, надеюсь, сможет заиграть в нашей команде.

Браун начал свою карьеру в НБА в 2014 году, успев провести за это время 109 матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф. В минувшем сезоне он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 5,9 очка, делая 2,0 подбора и 1,5 передачи.