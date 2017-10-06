Егор Вяльцев: "В третьей четверти тренер "Химок" нашел нужные слова"

Защитник "Химок" Егор Вяльцев после победы над "Цмоки-Минск" (83:55) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что соперник показал, что нужно играть на сто процентов весь матч. По мнению россиянина, тренер нашел нужные слова в третьей четверти встречи.

- Думаю, поначалу соперник немного мандражировал, переживал, но потом вошел в игру и догнал нас, - приводит официальный сайт "Химок" слова Вяльцева. - Конечно, мы допустили ошибку, когда повели 14-15 очков и, наверное, расслабились, подумав, что матч сделан. Я уже говорил, что в Лиге ВТБ нет команд, против которых можно играть на одной ноге и спокойно побеждать. "Цмоки-Минск" сегодня показал, что нужно играть на сто процентов все сорок минут, а не только в начале. Все команды не сдаются, у всех хорошие снайперы и атлетичные игроки, и как показатель - "Цмоки-Минск", который быстро вернулся в игру. После первой половины мы вели всего четыре очка и фактически не имели никакого преимущества. В третьей четверти тренер нашел нужные слова, сказал, что следует серьезнее отнестись к своей работе и плотнее играть в защите. Тогда же мы сделали задел, давили на мяч, прессинговали и забили свои мячи.