19:32 4 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ расследует обстоятельства задержки матча между "Локомотивом" и "Нижним Новгородом"

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Единая лига ВТБ намерена расследовать более чем полуторачасовую задержку матча между краснодарским "Локомотивом" и "Нижним Новгородом". Встреча должна была начаться в 16.00 по московскому времени, а началась в 17.40 из-за поломки электронного оборудования.

– На текущий момент директоратом лиги было принято решение следовать регламенту чемпионата и матч провести, – приводит ТАСС заявление пресс-службы Единой лиги ВТБ. – Развернутый ответ о причинах задержки начала игры сможем дать после рассмотрения всех деталей и проведения совещания директората.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997200

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