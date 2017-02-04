Единая лига ВТБ расследует обстоятельства задержки матча между "Локомотивом" и "Нижним Новгородом"

Единая лига ВТБ намерена расследовать более чем полуторачасовую задержку матча между краснодарским "Локомотивом" и "Нижним Новгородом". Встреча должна была начаться в 16.00 по московскому времени, а началась в 17.40 из-за поломки электронного оборудования.

– На текущий момент директоратом лиги было принято решение следовать регламенту чемпионата и матч провести, – приводит ТАСС заявление пресс-службы Единой лиги ВТБ. – Развернутый ответ о причинах задержки начала игры сможем дать после рассмотрения всех деталей и проведения совещания директората.