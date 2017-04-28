Единая лига ВТБ представила новый дизайн Кубка Белова и сделала его непереходящим

Единая лига ВТБ представила новый дизайн Кубка Белова. Как информирует официальный сайт турнира, с этого сезона главный трофей лиги становится непереходящим.

– Мы уверены, что у команды-чемпиона должна быть память о победе в Единой лиге ВТБ, – отметил президент лиги Сергей Кущенко. – Этот трофей всегда завоевывается в тяжелой борьбе, и каждый титул имеет большую самостоятельную ценность. Поэтому Кубок теперь будет изготавливаться каждый год и передаваться в музей наград клуба-победителя.

Кубок Лиги ВТБ носит имя Сергея Александровича Белова. Вот только старый дизайн кубка не имел к нему никакого отношения. Теперь имеет. Новый кубок по форме напоминает факел, который когда-то легендарный советский и российский баскетболист Сергей Белов нес на открытии Олимпиады, представляя великую страну. В дизайне есть преемственность, есть идея. Кроме того, теперь на Кубке изображен сам игрок и его знаменитый бросок. Мы весь сезон работали над тем, чтобы добавить какие-то яркие и привлекательные черты лиге: делали интересный контент, привлекали звезд шоу-бизнеса, создавали инфоповоды. Таким был Матч звезд, таким, надеюсь, станет грядущий ребрендинг. Кубок Белова в нынешнем виде – еще один шаг в этом направлении.