Единая лига ВТБ назвала составы на Матч звезд

Единая лига ВТБ на своем официальном сайте огласила составы команд на Матч звезд. Составы определены по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участия 20 изданий и два телекомментатора – Владимир Гомельский и Роман Скворцов.

В ближайшее время лига выберет еще по два игрока в каждую команду. Матч звезд пройдёт 17 февраля в Санкт-Петербурге.

"Звезды России": Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив-Кубань"), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов ("Парма"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасёв ("Зенит"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артём Клименко ("Автодор"), Пётр Губанов ("Нижний Новгород").

"Звезды Мира": Серхио Родригес, Нандо де Коло (оба – ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("Парма"), Джастин Картер ("Астана"), Марди Коллинз ("Локомотив-Кубань"), Дрю Гордон ("Зенит"), Коти Кларк ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Энтони Гилл ("Химки").