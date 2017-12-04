Единая лига ВТБ: "Химки" не имели права подавать протест на результат матча с УНИКСом

Директорат Единой лиги ВТБ отклонил протест "Химок" на результат матча с УНИКСом​ (79:80), так как он был подан не по правилам.

По правилам ФИБА (раздел C – процедура подачи протеста C1) данные ситуации относятся к судейским решениям и не предусматривают пересмотра результата матча. По правилам ФИБА результат матч может быть пересмотрен только в трех случаях:

– ошибка в ведении протокола и отчета времени игры.

– решение об отмене, переносе матча или о поражении "лишением права".

– нарушение правил допуска к участию в матче.

Руководитель судейского департамента Николаос Пицилкас:

– Судьи приняли верное решение. В ситуации с "зоной" Хоаким Колом не нарушал правил, так как, согласно статье 30.1.2 правил ФИБА и интерпретации 30-2 , игрок имеет право выпрыгнуть из своей передовой зоны, установить новый командный контроль, находясь в воздухе, а затем приземлиться с мячом в своей тыловой зоне. Второй момент, с незасчитанным мячом: правила ФИБА (статья 31.2.5) говорят, что мяч нельзя трогать, пока он сохраняет возможность попасть в кольцо. Арбитры единогласно посчитали, что мяч не сохранял возможности попасть в кольцо. По правилам ФИБА, статья 46.12, данная ситуация не подлежала видео просмотру во время игры. Сегодня все члены просмотровой комиссии подтвердили правильность решения судей.

Также по решению директората УНИКС оштрафован на 100 тысяч рублей за неработающую систему видео повтора во время матча согласно статье 36.1 Регламента Единой лиги ВТБ.