Джордан Мики: "Стремлюсь успешно сыграть за "Химки" в Евролиге"

Новичок "Химок" форвард Джордан Мики рассказал, какие задачи он ставит перед собой в новой команде.

- В России неплохо, довольно красиво, хотя и прохладно. Но меня это не особо волнует, так как я приехал, чтобы играть в баскетбол, хотя, конечно, будет любопытно изучить другую культуру, - цитирует американца официальный сайт клуба. - Слышал много хорошего о Евролиге, которую сравнивают с НБА. Я перешел в "Химки", которые сыграют в Евролиге, и все мои стремления направлены на то, чтобы успешно дебютировать в этом турнире. У нас хорошая команда, и я жду с нетерпением момента, когда смогу сыграть со своими новыми партнерами. У нас отличный тренер Барцокас, о котором я слышал прекрасные отзывы, буду рад с ним поработать. Настроен на новый сезон позитивно, постараюсь вписаться в команду как можно быстрее.