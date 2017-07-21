Джо Рэглэнд: "Сделаем все, чтобы сезон "Локомотива" стал успешным"

Новичок "Локомотива" Джо Рэглэнд рад подписать контракт с железнодорожниками. По словам американца, соглашение с которым рассчитано на два года, он с партнерами по команде сделает все, чтобы сделать предстоящий сезон успешным.

- Я очень рад приехать в Краснодар и стать частью такого отличного клуба, - приводит пресс-служба "Локо" слова Рэглэнда. - Я рад познакомиться с новыми товарищами по команде, с которыми мы будем работать и вместе воплощать план тренера, чтобы сделать предстоящий сезон успешным.

Рэглэнд стал игроком "Локомотива"