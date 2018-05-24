02:32 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Джо Рэгланд: "Локомотиву" нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше"


Разыгрывающий "Локомотива" Джо Рэгланд считает, что его команда провалили первый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ. "Химки" добился победы со счетом 79:66.

-  Мы однозначно провалили первый матч, – цитируют "Известия" Рэгланда. – Можно выделить много факторов поражения: слабую игру в защите, плохую реализацию, травму Лэйси и невезение… Но жаловаться не стоит. Теперь надо сделать правильные выводы и двигаться дальше, еще ничего не потеряно.

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https://iz.ru/747068/timur-ganeev/khimki-razmialis-v-krasnodare

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