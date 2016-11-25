Джереми Эванс: "В Единой лиге ВТБ интересно, и это главное"

Новичок "Химок" Джереми Эванс признался, что у него пока не сложилось мнение о Москве, поскольку много тренируется. Также он отметил, что готов нарисовать любого партнера по команде, так как увлекается рисованием.

– Какие первые впечатления от России? Ну, здесь холодно, – цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Эванса. – Я неплохо осваиваюсь, знакомлюсь с городом, правда, пока немного видел. Часто мы заканчиваем тренироваться, когда уже темно. Может, скоро у нас будет выходной, и я смогу немного прогуляться.

– Что знали о России и Единой лиге ВТБ до этого?

– Знал, что здесь много хороших игроков. В вашем чемпионате жесткая конкуренция, результаты часто непредсказуемы. Здесь интересно, и это главное.

– Вы присоединились к "Химкам" по ходу сезона. Какие еще были варианты продолжения карьеры?

– Агент рассказал мне о предложении "Химок", и это, в принципе, было первым предложением у меня на руках. Так что я решил, что надо попробовать, ведь я хочу играть.

– У вас есть довольно необычное для баскетболиста увлечение – вы рисуете. Когда обнаружили в себе этот талант?

– Когда я был ребенком, лет в 5. Мама показала мне картинку и сказала: "Смотри, как я рисую!". Так что я тоже решил попробовать и нарисовать что-то. С тех пор это стало моим хобби.

– Скетч на кого из партнеров по "Химкам" вы нарисуете первым?

– Ха, хороший вопрос! Да кто попросит, того и нарисую.