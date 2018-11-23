Дженнингс может продолжить карьеру в G-лиге

Бывший разыгрывающий "Зенита" Брэндон Дженнингс, покинувший клуб и Россию, рассматривает возможность продолжения карьеры в G-лиге НБА, информирует Clutch Points.

"Зенит" и Дженнингс достигли договоренности о досрочном расторжении контракта. Всего за сине-бело-голубых баскетболист провел 10 матчей. В Единой лиге ВТБ американский легионер в среднем набирал по 10,2 очка, совершал по 2,4 подбора и делал по 6,4 передачи. В Еврокубке средние показатели игрока составили 9 очков, 4 подбора и 7 передач.

"Зенит" и Дженнингс расторгли контракт