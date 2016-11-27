Джексон поссорился с Итудисом и покинул площадку во время матча ЦСКА - "Нижний Новгород"

Защитник ЦСКА Аарон Джексон после ссоры с главным тренером команды Димитрисом Итудисом во время матча Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" покинул площадку.

На четвертой минуте встречи наставник взял тайм-аут и стал высказывать претензии американцу. В итоге между ними чуть не произошла стычка, которую предотвратили Виктор Хряпа и Кори Хиггинс.

Джексон в итоге отправился в раздевалку, а после большого перерыва занял место на трибуне рядом с Нандо Де Коло, Иваном Лазаревым и Джоэлем Фрилендом, которые не принимали участия в матче.