Джексон поссорился с Итудисом и покинул площадку во время матча ЦСКА - "Нижний Новгород"

Защитник ЦСКА Аарон Джексон после ссоры с главным тренером команды Димитрисом Итудисом во время матча Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" покинул площадку.
На четвертой минуте встречи наставник взял тайм-аут и стал высказывать претензии американцу. В итоге между ними чуть не произошла стычка, которую предотвратили Виктор Хряпа и Кори Хиггинс.
Джексон в итоге отправился в раздевалку, а после большого перерыва занял место на трибуне рядом с Нандо Де Коло, Иваном Лазаревым и Джоэлем Фрилендом, которые не принимали участия в матче.
малюта
Он совсем рамсы попутал? Проверить на кокс Джексона!!
19:08
armi
Зарвался загорелый.
18:57