18:23 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Джексон поссорился с Итудисом и покинул площадку во время матча ЦСКА - "Нижний Новгород"

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Защитник ЦСКА Аарон Джексон после ссоры с главным тренером команды Димитрисом Итудисом во время матча Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" покинул площадку.

На четвертой минуте встречи наставник взял тайм-аут и стал высказывать претензии американцу. В итоге между ними чуть не произошла стычка, которую предотвратили Виктор Хряпа и Кори Хиггинс.

Джексон в итоге отправился в раздевалку, а после большого перерыва занял место на трибуне рядом с Нандо Де Коло, Иваном Лазаревым и Джоэлем Фрилендом, которые не принимали участия в матче.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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малюта

Он совсем рамсы попутал? Проверить на кокс Джексона!!

19:08

armi

Зарвался загорелый.

18:57

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