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Джефф Эйрс: "Расписание Евролиги интенсивное - почти как в НБА"

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Центровой ЦСКА Джефф Эйрс подчеркнул, что клубу приходится проводить много матчей в сжатые сроки. Напряженность календаря он сравнил с НБА, в которой играл с 2009 по 2016 год. В пятницу армейцы в Евролиге одолели "Жальгирис" (95:86).  

- Приходится играть через два дня на третий, много перелетов, разные страны, смена часовых поясов, - цитирует ТАСС Эйрса. - Расписание Евролиги очень интенсивное - почти как в НБА. Хотя там, порой, играют два дня подряд. Мы в среду играли в Стамбуле, в пятницу - уже в Москве. Здорово, что дома мы смогли выиграть при таком сложном графике.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797305

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