Джефф Эйрс: "Расписание Евролиги интенсивное - почти как в НБА"

Центровой ЦСКА Джефф Эйрс подчеркнул, что клубу приходится проводить много матчей в сжатые сроки. Напряженность календаря он сравнил с НБА, в которой играл с 2009 по 2016 год. В пятницу армейцы в Евролиге одолели "Жальгирис" (95:86).

- Приходится играть через два дня на третий, много перелетов, разные страны, смена часовых поясов, - цитирует ТАСС Эйрса. - Расписание Евролиги очень интенсивное - почти как в НБА. Хотя там, порой, играют два дня подряд. Мы в среду играли в Стамбуле, в пятницу - уже в Москве. Здорово, что дома мы смогли выиграть при таком сложном графике.