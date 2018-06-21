Джамар Смит подписал новый контракт с УНИКСом

Джамар Смит остаётся в Казани



Джамар Смит и БК УНИКС заключили новое соглашение, рассчитанное на два года.

Напомним, что американский защитник был признан MVP Марта Единой лиги ВТБ, а также лучшим шестым игроком прошлого сезона. pic.twitter.com/NoA7RjsDqn