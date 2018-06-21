10:13 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Джамар Смит подписал новый контракт с УНИКСом


Джамар Смит и УНИКС заключили новое соглашение, рассчитанное на два года, информирует официальный сайт клуба. Напомним, что американский защитник был признан MVP Марта Единой лиги ВТБ, а также лучшим шестым игроком прошлого сезона.

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http://unics.ru/news/unics/?id=4085

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