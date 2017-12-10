Джамар Смит: "Игра с ЦСКА станет для нас хорошим уроком"

Защитник УНИКСа Джамар Смит после поражения от ЦСКА (75:88) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что судьба встречи решилась в последней четверти. Также баскетболист заметил, что рад дебюту форварда Морис Ндура.

– ЦСКА значительно лучше нас атаковал в четвертой четверти, – цитирует "Р-Спорт" Смита. – Игра была равная, мы держались рядом с соперником почти весь матч, но затем армейцы совершил рывок, на который мы не смогли ответить. Нам сложно было остановить ЦСКА в конце матча, и это привело к их победе. Эта игра станет для нас хорошим уроком.

Очень рад дебюту Мориса. Он поможет УНИКСу в борьбе под кольцом, это очень атлетичный парень, который хорошо понимает игру. Морис играл в сильных командах и обладает большим опытом. Еще несколько тренировок, и он впишется в игру УНИКСа.

ЦСКА, одержав девять побед в девяти матчах, является лидером турнирной таблицы, для УНИКСа это поражение стало первым в семи матчах, команда находится на четвертом месте.