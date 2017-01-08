Душко Иванович: "Зенит" здорово играет под чужим щитом, благодаря чему набирает много легких очков"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" отметил, что соперник умеет находить правильные решения в нападении. Также он сделал акцент на отдельных игроках команды из Санкт-Петербурга.

- "Зенит" – одна из лучших команд Единой лиги ВТБ и Кубка Европы, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - Они играют очень хорошо и быстро. В их составе есть отличные снайперы, соперник здорово играет под чужим щитом и находит правильные решения в нападении. Благодаря этому "Зенит" набирает много легких очков. Возможно, этот матч станет самым сложным для нас за последние несколько недель. Конечно, у них есть явные лидеры - Тулсон и Карасев, однако это целостная команда, и я бы мог также выделить Тимму, Лэндри и особенно Марковича, который может решить исход любого матча в одиночку. Мы чувствуем себя нормально, впереди еще несколько тренировок, чтобы продемонстрировать лучшую игру.