15:06 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Зенит" здорово играет под чужим щитом, благодаря чему набирает много легких очков"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" отметил, что соперник умеет находить правильные решения в нападении. Также он сделал акцент на отдельных игроках команды из Санкт-Петербурга.

- "Зенит" – одна из лучших команд Единой лиги ВТБ и Кубка Европы, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - Они играют очень хорошо и быстро. В их составе есть отличные снайперы, соперник здорово играет под чужим щитом и находит правильные решения в нападении. Благодаря этому "Зенит" набирает много легких очков. Возможно, этот матч станет самым сложным для нас за последние несколько недель. Конечно, у них есть явные лидеры - Тулсон и Карасев, однако это целостная команда, и я бы мог также выделить Тимму, Лэндри и особенно Марковича, который может решить исход любого матча в одиночку. Мы чувствуем себя нормально, впереди еще несколько тренировок, чтобы продемонстрировать лучшую игру.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/news/clubnews/2017/january/3392/

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