17:05 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Во второй четверти у "Химок" было много ошибок"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (90:84). При этом он отметил, что его подопечные допускали ошибки.

– Очень важная победа. Мы играли против очень быстрой команды, в составе которой отличные снайперы, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Ивановича.– Эту встречу мы начали не так, как должны были. Во второй четверти улучшили защиту, однако было много ошибок. Несмотря на это, мы выиграли, и я этому очень рад.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/himki-sderzhali-natisk-nizhnego/

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