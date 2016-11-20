Душко Иванович: "Во второй четверти у "Химок" было много ошибок"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (90:84). При этом он отметил, что его подопечные допускали ошибки.

– Очень важная победа. Мы играли против очень быстрой команды, в составе которой отличные снайперы, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Ивановича.– Эту встречу мы начали не так, как должны были. Во второй четверти улучшили защиту, однако было много ошибок. Несмотря на это, мы выиграли, и я этому очень рад.