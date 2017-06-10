Душко Иванович: "У "Химок" пока не получается игры в финале"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после поражения от ЦСКА (79:99, счет в серии – 0-2) во втором матче финала Единой лиги ВТБ отметил, что его команде еще во многом нужно прибавлять. Он также добавил, что игроки должны умирать в защите, чтобы победить армейцев.

Следующая встреча состоится 13 июня на площадке подмосковной команды.

– Не было игры сегодня, не получается у нас пока игры в финале, – приводит "Р-Спорт" слова Ивановича. – Посмотрим, что будет дальше. Нам надо иначе сыграть, нужно во многом прибавлять, потому что просто невозможно обыграть ЦСКА, пропуская за половину 59 очков. Мы должны умирать в защите, биться, только в этом наш шанс против ЦСКА. Не готов сказать, успеет ли Марко Тодорович восстановиться к третьему матчу, пока он не готов.