Главный тренер "Химок" Душко Иванович после поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (79:95) отметил, что лидер команды Алексей Швед не смог принять участия в поединке из-за плохого самочувствия. По словам специалиста, если бы он вышел на площадку, то не смог бы спасти команду от поражения.

- Сегодня ЦСКА был лучшей командой. Мы не смогли сыграть в защите так, как нужно, чтобы победить ЦСКА, - цитирует официальный сайт "Химок" Ивановича. - Пропустить 60 очков за 20 минут – очень много. Однако это только первый матч против армейцев, у нас впереди еще немало встреч, и я думаю, что с каждым разом мы будем выступать лучше. Из-за температуры нам не смог помочь Швед. Он наш лидер, очень важный игрок для команды, но даже если бы он сегодня был на площадке и не играл хорошо в защите, у нас не было бы шансов. Хотя, конечно, с ним все было бы проще.