Душко Иванович покинул "Химки"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович покинул клуб по истечении срока контракта. Специалист возглавил химчан в марте 2016 года, сменив Римаса Куртинайтиса.

В завершившемся сезоне подмосковная команда дошла до финала Единой лиги ВТБ, где уступила ЦСКА (0-3). Также команда дошла до четвертьфинала Еврокубка и завоевала путевку в Евролигу-2017/18.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте "Химок":

Спасибо за большой вклад в развитие нашего клуба, Душко! Мы горды тем, что работали под Вашим началом! Удачи в продолжении карьеры! Увидимся на баскетбольной площадке! Ваша команда.