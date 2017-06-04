Душко Иванович: "Не очень справедливо, что у России нет трех команд в Евролиге"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после победы в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ над "Зенитом" (90:84, 3-2) подчеркнул, что питерская команда заслуживает права выступать в главном еврокубковом турнире континента, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Подопечные Ивановича вышли в финал турнира и получили путевку в Евролигу.

– Это большая победа для нас, – сказал Иванович. – Играли против сильного соперника. Не очень справедливо, что у России нет трех команд в Евролиге. Такая мощная организация, как "Зенит" заслуживает права выступать в этом турнире. Нам было важно подготовиться ментально к этому матчу. Важно было разобрать защиту соперника, ведь петербуржцы здорово оборонялись. В предыдущих встречах.

– Почему Швед сегодня получил не так много времени?

– Это уже пятый матч серии. Нам было важно, чтобы Швед играл хорошо, чтобы ему хватало сил в атаке. Важно, что мы и без него мы выглядели хорошо и в атаке и обороне.

– В российском баскетболе редко вытаскивают серии с 0-2. Какой момент стал переломным?

– Это спорт. Самое главное верить. После двух поражений в "регулярке", после двух поражений в плей-офф важно было выиграть хотя бы один матч. Для того чтобы изменить и нашу ментальность и повлиять на уверенность "Зенита" требовалось одержать одну победу.