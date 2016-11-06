Душко Иванович: "Не было особого смысла держать Шведа на площадке"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (87:70). Он объяснил, почему Алексей Швед провел на площадке всего 15 минут.

– Мы знали, что делать, потому и победили. Доволен действиями команды в защите, я не раз повторял, что именно игра в обороне является ключом к успеху, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Ивановича. – Почему Швед отыграл 15 минут? Он очень быстро схватил третий фол. Вообще, он нужен мне, чтобы вытаскивать трудные матчи, решать исход встреч в концовках, а сегодня мы вели, и держать его на площадке не было особого смысла.