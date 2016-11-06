21:36 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Не было особого смысла держать Шведа на площадке"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (87:70). Он объяснил, почему Алексей Швед провел на площадке всего 15 минут.

– Мы знали, что делать, потому и победили. Доволен действиями команды в защите, я не раз повторял, что именно игра в обороне является ключом к успеху, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Ивановича. – Почему Швед отыграл 15 минут? Он очень быстро схватил третий фол. Вообще, он нужен мне, чтобы вытаскивать трудные матчи, решать исход встреч в концовках, а сегодня мы вели, и держать его на площадке не было особого смысла.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/himki-ostanovili-uniks/

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