02:17 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Нам нужны люди, которые действительно хотят играть в "Химках"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович рассказал в интервью "СЭ" об изменениях в составе и поделился секретом правильной командной "химии". Он подчеркнул: команде не нужны игроки, которые отбывают номер.

– В межсезонье "Химки" радикально обновили свой состав. Почему в команде не остался ни один из легионеров, выступавших в прошлом году? – вопрос Ивановичу.

– Очень просто: нам нужны люди, которые действительно хотят играть в "Химках". Те, кто гордится этой командой и готов сражаться за нее. Отбывать номер здесь не надо. Но говорить о том, что было, мне не очень хочется. Я стараюсь смотреть вперед и не оглядываться в прошлое. Провожу под тем, что случилось, жирную черту, после чего оно перестает интересовать меня. Единственное, о чем жалею: когда пришло время компенсировать потери, баскетбольный рынок оказался почти пуст. Всех лучших уже разобрали, и выбора практически не оказалось. Хорошо еще, что появилась возможность пригласить Эрла Роулэнда и Джастина Картера. (Владимир РАУШ)

Полностью интервью Ивановича

 
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