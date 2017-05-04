Душко Иванович: "Надеюсь, сегодняшний матч с "Енисеем" станет хорошей школой для "Химок"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после победы в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ над "Енисеем" (91:84) отметил напряженный характер встречи. Наставник отметил, что его подопечным стоит активнее играть на подборе.

– Это плей-офф и каждый матч на этой стадии очень сложный, – приводит официальный сайт лиги слова Ивановича. – Это касается самой первой игры еще и потому, что последнюю встречу в регулярном чемпионате в Красноярске мы выиграли довольно легко, поэтому мотивировать команду на то, чтобы забыть тот результат, было непросто. Надеюсь, сегодняшний матч станет хорошей школой в преддверии следующей встречи. В этом сезоне "Енисей" играет просто здорово, особенно на подборе под чужим щитом.

Нам нужно быть очень собранными и улучшить защиту. Сегодня у нас были проблемы с фолами у Тодоровича и Соколова, вследствие чего приходилось часто играть маленькой пятеркой. Однако это не проблема "больших" или "маленьких" игроков, суть в другом. На подбор нужно идти всегда и бороться за него, а не просто смотреть, как падает мяч. Мы смотрели за подборами, который брал "Енисей" и временами спали.