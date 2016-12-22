Душко Иванович: "Матч с "Калевом" очень важен для "Химок"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович назвал важным матч Единой лиги ВТБ против "Калева". Встреча состоится сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Очень важный матч для нас, который мы проведем без Шведа, Эванса и Хаммела, – цитирует пресс-служба клуба Ивановича. – После поражения от ЦСКА нужно быть очень сконцентрированными и нацеленными только на победу. "Калев" – хорошая команда, которая имеет хорошо поставленную игру с четкой структурой. В их составе есть явный лидер Харпер, но в то же время следует уделить внимание остальным игрокам.