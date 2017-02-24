19:25 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Локомотив" является одной из лучших команд в Единой лиге ВТБ"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович подчеркнул, что матч Единой лиги ВТБ с "Локомотивом" (89:84) получился очень тяжелым. По его словам, обе команды хотели стать победителем этой встречи.

- Очень тяжелая игра. Думаю, обе команды хотели сегодня победить, хорошо, что нам удалось это сделать, - приводит официальный сайт лиги слова Ивановича. - "Локомотив" сыграл отлично, да и вообще краснодарцы отлично действуют после смены тренера, это одна из лучших команд Единой лиги ВТБ. Это та команда, на которую не нужно настраивать, с этой точки зрения было просто.

После первой четверти нам удалось изменить характер игры и начать действовать с другой отдачей. На старте играли плохо, но, в конце концов, самое главное - это как ты проводишь последние 10 минут матча.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/shved-i-himki-neuyazvimy-v-krasnodare/

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