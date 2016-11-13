Душко Иванович: "Химки" выиграли у "Енисея" благодаря защите"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Енисея" (72:64) отметил, что команда плохо провела первую половину встречи. По его словам, хозяева смогли победить благодаря игре в защите.

- Этот матч мы начали не так, как должны были, - приводит пресс-служба "Химок" слова Ивановича. - "Енисей" – очень хорошая команда, в которой собраны отличный снайперы. Также они здорово играют на подборе. Если вы не играете сильно и сконцентрировано против такой команды, то она может победить абсолютно любого. Сегодня у нас появился шанс, так как во второй половине мы изменили свое отношение и исправили защиту. Именно благодаря защите и выиграли.

До большого перерыва у нас было много проблем в позиционном нападении, а также в игре пять на пять. Необходимо было добавить скорости, быстрее бежать, чтобы набирать легкие очки. В итоге это облегчило всю нашу игру. Матч получился очень равным, "Енисей" постоянно менял защиту и нападение. У них есть отличный большой игрок Элегар, который закрывает "краску". В первой половине мы имели лишь три двухочковых попадания из 19 попыток, а с таким процентом сложно выиграть. Эту ситуацию мы должны исправить в будущем.