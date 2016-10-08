21:38 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Химки" уступили из-за неуверенности и отсутствия сыгранности в команде"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от рижского ВЭФа со счетом 73:76. Для подмосковного клуба это поражение стало первым от ВЭФа за всю историю личных встреч между командами (15:1).

– Очень плохая игра, возможно, сказалась наша нервозность, – сказал Иванович. – Мы еще не сыграны, игра первая, возможно, поэтому мы и проиграли сегодня. Уверен, в следующих матчах мы сыграем лучше. Что касается Якоба Пуллена, то он присоединиться к команде уже в ближайшее время. (Сергей ФИШ)

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