Душко Иванович: "Химки" приехали в Минск за победой"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович ожидает тяжелого противостояния с "Цмоки-Минск" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени.

- Думаю, матч будет тяжелым, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - В Минск мы приехали за победой и будем бороться. В конце сезона очень важны будут все результаты. У них очень хорошие "большие", также я бы выделил пару американских защитников Грэй – Джойс, которые имеют бросок, быстро разгоняют атаки, хороши на пик-н-роллах и в ситуациях один на один.