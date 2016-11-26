14:51 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Химки" приехали в Минск за победой"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович ожидает тяжелого противостояния с "Цмоки-Минск" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени.

- Думаю, матч будет тяжелым, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - В Минск мы приехали за победой и будем бороться. В конце сезона очень важны будут все результаты. У них очень хорошие "большие", также я бы выделил пару американских защитников Грэй – Джойс, которые имеют бросок, быстро разгоняют атаки, хороши на пик-н-роллах и в ситуациях один на один.

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