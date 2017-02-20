Душко Иванович: "Химки" обыграли очень сильную команду"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после победы над УНИКСом (98:73) заявил, что остался доволен игрой своих подопечных в защите. "Химки" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

– Мы одержали очень важную для нас победу, обыграв очень сильную команду, – цитирует сайт УНИКСа Ивановича. – Наша команда здорово сыграла в защите, особенно в третьей четверти, плюс неплохо сработали на пик-н-роллах. УНИКС хорош, когда соперник принимает его игровой ритм, когда надо, играет быстро. Но, повторюсь, мы хорошо действовали в защите, а при помощи прессинга смогли остановить Кино Колома и Кита Лэнгфорда.