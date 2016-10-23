15:48 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Химкам" очень помогло возвращение Шведа"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович подчеркнул, что Алексей Швед провел достойный поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (73:65). Вместе с Нобелем Бунгу-Коло россиянин стал самым результативным игроком встречи. Для него эта игра стала первой после травмы.

- Очень тяжелый матч, для победы в таких играх нужно очень хорошо играть в защите, и мы сыграли хорошую защиту, благодаря чему победили, - цитирует "Р-Спорт" Ивановича. - Конечно, очень помогло то, что вернулся Швед. Он очень хотел играть, важно, что он не тянул на себя одеяло, а играл умно, терпеливо. Хороший матч провел Нобель Бунгу-Коло. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161023/1111212584.html

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