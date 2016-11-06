Душко Иванович: "Химкам" нужно думать о всех игроках УНИКСа, а не только о Лэнгфорде"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа отметил, что в составе казанской команды выступает один из лучших баскетболистов Европы - Кит Лэнгфорд. Несмотря на это, по словам тренера, игрокам подмосковной команды необходимо думать обо всех соперниках.

- УНИКС – очень хорошая команда, - приводит пресс-служба "Химок" слова Ивановича. - Они провели отличный матч против "Фенербахче", но и в предыдущих играх Евролиги, даже когда уступили, показывали достойную и качественную игру. Думаю, сейчас в их составе находится, возможно, лучший баскетболист Европы, Кит Лэнгфорд. Он готов выиграть матч в одиночку, но мы постараемся сыграть против него так, как готовились.

В то же время нужно думать обо всех игроках УНИКСа, а не об одном Лэнгфорде. Колом является одним из лучших разыгрывающих в плане взаимодействия с "большими" на пик-н-роллах, у других баскетболистов есть большой опыт. Они очень сильны, но, главное, играют с большой уверенность. Однако мы хотим выиграть и будем бороться за эту победу.

К нам присоединился Маркел Браун, он провел всего одну тренировку, и еще рано о чем-то конкретном говорить. Это опытный игрок, но ему нужно время.