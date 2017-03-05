20:38 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Душко Иванович: "Химкам" было важно зарядиться оптимизмом перед игрой с "Валенсией"

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Главный тренер "Химок" Душко Иванович отметил важность победы над "Цмоки-Минском" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (80:72). Также он признался, что ему понравился настрой некоторых игроков.

- Сегодня самым главным было выиграть, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - После матча с "Валенсией" у нас был всего один день для восстановления и подготовки, а это очень непросто. По этой причине победа над "Цмоками" является значимой. Некоторые игроки продемонстрировали отличную концентрацию. Я не говорю, что они отменно сыграли, речь именно о настрое, который и помог добиться этой победы. Однако некоторым не удалось показать этого настроя, и это меня беспокоит. Перед матчем в Испании важно было зарядиться оптимизмом и сделать это как единая команда.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/season/report/2017/march/637/

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