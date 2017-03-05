Душко Иванович: "Химкам" было важно зарядиться оптимизмом перед игрой с "Валенсией"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович отметил важность победы над "Цмоки-Минском" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (80:72). Также он признался, что ему понравился настрой некоторых игроков.

- Сегодня самым главным было выиграть, - цитирует пресс-служба клуба Ивановича. - После матча с "Валенсией" у нас был всего один день для восстановления и подготовки, а это очень непросто. По этой причине победа над "Цмоками" является значимой. Некоторые игроки продемонстрировали отличную концентрацию. Я не говорю, что они отменно сыграли, речь именно о настрое, который и помог добиться этой победы. Однако некоторым не удалось показать этого настроя, и это меня беспокоит. Перед матчем в Испании важно было зарядиться оптимизмом и сделать это как единая команда.