Душко Иванович: "Енисей" стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович подчеркнул, что его команде предстоит постараться, чтобы обыграть "Енисей" в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоится завтра, начало – в 17.00 по московскому времени.

– "Енисей" – очень хорошая команда, которая, на мой взгляд, стала сильнее в сравнении с прошлым сезоном, – цитирует пресс-служба "Химок" Ивановича. – Они здорово играют и быстро бегут, в их составе есть качественные россияне с отличным броском, а также атлетичные "большие", которые уверенно действуют на подборе.

Соперник не так давно обыграл "Локомотив" на выезде, а это говорит о многом. Мы относимся к этому матчу очень серьезно и должны приложить много усилий, чтобы победить.