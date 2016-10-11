Душко Иванович: "Джонс не вписался в командные построения "Химок"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович рассказал, что контракт с форвардом Перри Джонсом был расторгнут в связи с тем, что игрок не подошел к модели игры команды. 25-летний американец только в августе подписал контракт с российской командой.

– К сожалению, Перри не подошел к нашей модели игры, – цитирует пресс-служба клуба Ивановича. – Мы ожидали от него другого уровня, у нашей команды большие цели, но Джонс не вписался в командные построения. У него было два месяца, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества и улучшить игру, мы продлили с ним соглашение еще на один месяц (в контракте была опция о расторжении контракта до 1 октября) и думали, что он сможет сыграть намного лучше, но его выступление оказалось неудачным. Посмотрим, сможем ли мы подписать кого-то на его позицию. Сейчас сложно найти хорошего игрока, поэтому нужно запастись терпением. В ближайших матчах Ильницкому и Лиходею придется играть на четвертой позиции.