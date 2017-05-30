Душко Иванович: "Для победы над "Зенитом" "Химкам" нужно улучшить действия в защите"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после победы в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ над "Зенитом" (97:73, 1-2) подчеркнул, что для выхода в финал его команде нужно улучшить действия в защите. Четвертый матч серии до трех побед пройдет 1 июня в Химках.

– Мы сделали то, что должны были – победили, – приводит официальный сайт "Химок" слова Ивановича. – Впереди еще одна игра и день отдыха. Нужно улучшить защиту, так как очевидно, что, набрав за двадцать минут 56 очков, мы показали хорошее нападение, но при этом не сыграли в защите. Для победы над "Зенитом" нужно улучшить действия в защите, а также при переходе в атаку и на "бокс-аутах". В этом году у нас есть проблемы в третьей четверти, причем не только против "Зенита", а против любого соперника. Сегодня мы начали третью четверть чуть лучше, но в следующем матче нужно сыграть еще лучше, дать больше энергии.