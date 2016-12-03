Душко Иванович: "Были отрезки, когда "Химки" относились к игре несерьезно"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович остался доволен игрой в исполнении своей команды в матче Единой лиги ВТБ с "Автодором" (102:70). Однако даже в такой игре он нашел отрицательные моменты.

– Мы провели хороший матч, единственное, что можно отметить со знаком "минус" – это то, что были отрезки, когда мы не относились к игре серьезно. Мы должны играть все сорок минут очень серьезно, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Ивановича. – Что касается Зайцева, то это один из тех баскетболистов, которые всегда играют и тренируются на 100%, выкладываются на максимум, так что его игра в матче с "Автодором" – это результат его усердной работы.