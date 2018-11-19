Душан Алимпиевич возглавил "Автодор"

"Автодор" определился с кандидатурой главного тренера, информирует официальный сайт клуба. Им стал 32-летний сербский специалист Душан Алимпиевич, в минувшем сезоне одержавший с "Црвеной Звездой" 11 побед в 30 матчах Евролиги.

Его ассистентами будут Небойша Вагич и Дмитрий Болдаев. С Алимпиевичем заключен контракт на сезон-2018/19.

За плечами Душана 10 лет тренерской работы в профессиональном баскетболе. Ранее возглавлял сербские клубы "Нови-Сад", "Войводина" (Нови-Сад), "Спартак" (Суботица) и ФМП (Белград), который в 2017 году вывел в финал национального чемпионата и Кубка страны.

Минувшим летом Алимпиевич работал в штабе клуба "Даллас" в Летней лиге НБА, также недавно он прошел стажировку в турецком "Фенербахче" по приглашению Желько Обрадовича.

Ранее в ноябре в отставку с поста главного тренера "Автодора" подал Сергей Мокин.