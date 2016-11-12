21:38 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Доктор "Пармы" снова спас жизнь пассажиру самолета

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Врач "Пармы" Андрей Буторин во время перелета команды из Перми в Москву на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА спас жизнь пассажиру самолета. Этот случай стал не первым в практике доктора. 

"Доктор "Пармы" продолжает спасать жизни в самолетах. Сегодня во время авиаперелета Пермь - Москва Андрей Буторин снова спас жизнь человеку. Команда летела на матч с ЦСКА, когда одной из пассажирок стало плохо. Со слов Андрея Евгеньевича, у онкобольной женщины закружилась голова и упало давление. Нормализовать состояние пассажирки удалось с помощью гормонального укола. Сразу же по прилету самолет встретила скорая помощь, которая приняла шефство над пациенткой из рук Андрея Евгеньевича. Ранее доктор уже дважды помогал пассажирам на авиарейсах с сообщением Владивосток - Москва", - сообщает пермский клуб в Instagram. 

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