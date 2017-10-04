Дмитрий Шакулин: "Химки" готовы конкурировать с ЦСКА"

Бывший главный тренер сборной России Дмитрий Шакулин оценил перспективы российских команд в баскетбольных турнирах этого сезона. По мнению специалиста, "Химки" готовы на равных конкурировать с ЦСКА.



- В "Химках" есть люди, которые умеют создавать моменты для себя и партнеров, а также игроки, которые делают много черновой работы, стелются за каждым мячом в защите, - приводят "Известия" слова Шакулина. - На Кубке Гомельского команда показала достаточно зрелую для начала сезона игру. Не знаю, мастерство ли это тренера либо грамотный набор игроков, но клуб теперь не так зависит от процента попаданий своих лидеров, как в прошлом сезоне. Команду пополнили очень качественные легионеры, лидер коллектива Алексей Швед находится в расцвете сил, а со скамейки игру здорово усиливает русские ребята. Поэтому, я думаю, что в этом сезоне они готовы на равных конкурировать с ЦСКА. А учитывая, что победитель определится в "Финале четырех", шансы команд на итоговую победу примерно равны.

УНИКС здорово смотрелся в товарищеских играх. Дмитрий Прифтис - молодой тренер, но, судя по отзывам знакомых игроков, ему удалось создать в команде позитивную атмосферу, объединить баскетболистов общей идеей. К тому же в Казань приехало несколько очень опытных легионеров. Думаю, что при определенных раскладах УНИКС способен удачно выступить как в Лиге ВТБ, так и в Еврокубке. То же самое могу сказать и про "Локомотив-Кубань". Я хорошо знаком с Сашей Обрадовичем. Это очень умный тренер, со своим видением баскетбола. Надеюсь, российские игроки будут прогрессировать под его руководством, а команда добьется поставленных целей. Сложнее всего будет "Зениту". У команды потерян костяк. Маркович, Тимма, Лэндри, Тулсон… Это были очень важные игроки в системе Василия Карасева. Смогут ли их заменить новички? Пока это вызывает вопросы.