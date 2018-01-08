Дмитрий Кулагин: "Обыграть бывший клуб было приятно"

Защитник "Локомотива" Дмитрий Кулагин после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (90:79) отметил, что команда показала максимальный настрой. По его словам, обыграть бывших одноклубников было приятно.

- Я не исключаю того факта, что обыграть бывший клуб приятно, - приводит "Р-Спорт" слова Кулагина. - Но самое главное, что победила сегодня команда. Тренер неоднократно говорил со мной перед этим матчем. Настрой был выйти с максимально холодной головой и показать максимально продуктивную игру. Не удалось на 100%, но, тем не менее, результат достигнут.

Мы выполнили все установки тренера, работали почти все сорок минут, поэтому у нас не было провалов, это стало главным фактором нашей победы.