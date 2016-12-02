Дмитрий Герасименко: "Готов возобновить финансирование "Красного Октября"

Бывший президент "Красного Октября" Дмитрий Герасименко заявил, что готов возобновить финансирование клуба. По его мнению, волгоградский клуб исключили из Единой лиги ВТБ из-за неприязни к персоне экс-главы клуба.

– Недавно 55-летний юбилей праздновал наш бывший тренер Валентин Берестнев, – цитируют "Известия" Герасименко. – В первый сезон в Единой лиге он вывел "Красный Октябрь" в плей-офф. Пользуясь случаем хочу поздравить его и пожелать успешной карьеры. Что касается жизнедеятельности клуба, то ни у кого из работников и игроков нет к нам никаких претензий. Все деньги по контрактным обязательствам мы выплатили.

– Обидно, что столь амбициозный проект так и не удалось реализовать?

– Очень обидно. Но я не ставлю крест на этом проекте и готов возобновить финансирование "Красного Октября". Увы, сейчас в Волгоградской области нет ни одного профессионального клуба. На это есть объективные причины. Если бы общественность знала, через что мне пришлось пройти, чтобы сделать команду с нуля... Как мы буквально вымаливали зал для проведение игр, добились строительства новой современной арены. Я лично делал легионерам разрешения на работу.

– Почему "Красный Октябрь" исключили из Единой лиги?

– Думаю, причина в неприязни к моей персоне. Руководители лиги не хотели иметь со мной дел, и я пошел им навстречу. "Красный Октябрь" был переименован в "Волгоград", а я отошел от прямого управления командой. Но не устроило даже это – нам не разрешили играть в домашнем зале из-за его малой вместительности. Однако рижский ВЭФ и "Цмоки-Минск" в этом сезоне вообще играют в тренировочных залах. Получается, что к иностранным клубам – отдельные требования, к российским – другие. Мне больно об этом говорить. В зале, где клуб должен был играть матчи Единой лиги, проводятся вещевые ярмарки, где продают нижнее белье и банные халаты.