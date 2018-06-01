Димитрис Прифтис: "УНИКС не фаворит серии с "Химками"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы над "Нижним Новгородом" в 1/4 финала Единой лиги ВТБ (3-1) отметил, что его команда заслужила место в "Финале четырех". Также он не считает УНИКС фаворитом в противостоянии с "Химками"​.

- Мы заслужили место в "Финале четырех", - цитирует "Р-Спорт" Прифтиса. - Мы провели хороший сезон. Я ждал, что серия с "Нижним Новгородом" будет сложной, и нам было тяжело сдержать лидеров наших соперников. Они играли очень умно, но в третьей четверти мы смогли найти решение наших проблем. Мы играли агрессивно, не совершали глупых фолов, забивали после быстрых атак.

Мы не фавориты серии с "Химками". Нам играть с одной из топ-команд Евролиги. Нам нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы победить. Мы будем биться и дадим бой. Конечно, возможный выход в Евролигу нас мотивирует.